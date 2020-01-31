اقتحام الأقصى واعتقال مصلين للجمعة الثالثة على التوالي

جانب من اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى فجر اليوم الجمعة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى في القدس الشرقية فجرا، واعتدت على المصلين للجمعة الثالثة على التوالي.

وأبلغ شهود عيان "العين الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن قوات الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى عقب صلاة الفجر وخروج المصلين مباشرة.

وأطلقت شرطة الاحتلال وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط في محيط المسجد، واعتدت على المصلين بالضرب.

وكان آلاف الفلسطينيين شاركوا بأداء صلاة الفجر في المسجد، للتعبير عن تمسكهم بالأقصى ورفضهم الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة عليه والمصلين فيه وحراسه.

ومع انتهاء الصلاة خرج المصلون وهم يهتفون "الله أكبر" إلا أن قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية لاحقتهم في ساحات المسجد وأجبرتهم على مغادرته.

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وقالت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن 10 فلسطينيين على الأقل أصيبوا في قمع الشرطة الإسرائيلية للمصلين بالأقصى.

وأكدت المصادر اعتقال الشرطة الإسرائيلية 3 مصلين بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وتتزايد أعداد المصلين في المسجد الأقصى كل جمعة على الرغم من اعتداءات الشرطة الإسرائيلية وسوء الأحوال الجوية الناجم عن الأمطار.

وأقرت الشرطة الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى دون أن تذكر أي مبررات للخطوة.

وذكرت في بيان، اليوم الجمعة، أنه مع انتهاء صلاة الفجر بدأ العشرات بمسيرة احتجاجية تخللتها نداءات قومية من المسجد الأقصى.

وتابع البيان: "دخلت قوات من الشرطة إلى ساحات الحرم القدسي وقامت بتفريق المحتجين".