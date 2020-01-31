شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في الإمارات اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020 الخليج 365 ـ متابعات

يسود طقس مستقر وبارد نسبيا في عموم مناطق دولة الامارات الجمعة، وتظهر السحب بشكل متفرق في سماء الدولة. وبحسب الأرصاد، تكون درجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام ويسود طقس لطيف نهارا وبارد نسيا ليلًا، لكنه بارد فوق الجبال العالية. وتهب الرياح الشمالية الغربية الضعيفة الى معتدلة السرعة التي تعمل على اضطراب البحر بشكل خفيف على السواحل المطلة على الخليج العربي.

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