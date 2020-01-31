أردوغان: القدس بالنسبة لنا خط أحمر وأي يد تمتد على المسجد الأقصى سنكسرها

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ان "القدس بالنسبة لنا خط أحمر وأي يد تمتد على المسجد الأقصى سنكسرها ".
وأكد انه "لن نرضى بإجبار الفلسطنيين على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فالقدس خط احمر واي يد تمتد على المسجد الاقصى سنكسرها". ورأى انه "لا يمكن القبول بالخطة الأميركية، وقبول بعض الدول العربية بها خيانة".
من جهة أخرى، لفت إلى ان "نظام الرئيس السوري بشار الأسد لا يزال يريق الدماء في سوريا"، معلنا انه "تم انتهاك الاتفاق الذي توصلنا إليه مع روسيا في ادلب، ولن نقف متفرجين على القصف المستمر على ادلب".
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