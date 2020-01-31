رئيس الجامعة اللبنانية يمدد التسجيل الى 17 شباط 2020

اعلن رئيس ​الجامعة اللبنانية​ ​فؤاد ايوب​ عن تمديد التسجيل في الجامعة اللبنانية في الكليات التي تسمح انظمة التدريس فيها بذلك الى 17 شباط 2020.

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