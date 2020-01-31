ابي رميا: موقف لبنان واضح برفض صفقة القرن والوقوف مع الفلسطينيين

أشار رئيس ​لجنة الشباب والرياضة​ النائب ​سيمون أبي رميا​ إلى أن التحدي الكبير ليس فقط في ​البيان الوزاري​ بل بثقة اللبنانيين والعرب و​المجتمع الدولي​.

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وفي مقابلة اذاعية، لفت أبي رميا إلى أن الأهم هو أن يكون لدى الحكومة خطة إنقاذ اقتصادية ومالية للنهوض ب​الإقتصاد اللبناني​ وإراحة المواطن والدولة".

وفي تعليق له على ​صفقة القرن​، اعتبر ابي رميا أن "هذه الصفقة مدانة ومستنكرة وولدت ميتة"، واعتبرها "صفقة انتخابية مشتركة بين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ورئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​".

واشاد ابي رميا بالموقف الفلسطيني الموحد تجاه رفضهم صفقة القرن، موضحاً أن ال​سياسة​ اللبنانية الخارجية واضحة بالوقوف الى جانب ​الشعب الفلسطيني​ بحق العودة وعدم التوطين.

وأكد أن "في ​وزارة الشباب والرياضة​ هناك نفقات مساهمات للإتحادات الرياضية، لن تتوقف، وقد ساعدني النائب ​ابراهيم كنعان​ في عدم القضاء على لإتحادات الرياضية ونجحنا في المهمة".

