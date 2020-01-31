ابي رميا: موقف لبنان واضح برفض صفقة القرن والوقوف مع الفلسطينيين

أشار رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا إلى أن التحدي الكبير ليس فقط في البيان الوزاري بل بثقة اللبنانيين والعرب والمجتمع الدولي.
وفي مقابلة اذاعية، لفت أبي رميا إلى أن الأهم هو أن يكون لدى الحكومة خطة إنقاذ اقتصادية ومالية للنهوض بالإقتصاد اللبناني وإراحة المواطن والدولة".
وفي تعليق له على صفقة القرن، اعتبر ابي رميا أن "هذه الصفقة مدانة ومستنكرة وولدت ميتة"، واعتبرها "صفقة انتخابية مشتركة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو".
واشاد ابي رميا بالموقف الفلسطيني الموحد تجاه رفضهم صفقة القرن، موضحاً أن السياسة اللبنانية الخارجية واضحة بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني بحق العودة وعدم التوطين.
وأكد أن "في وزارة الشباب والرياضة هناك نفقات مساهمات للإتحادات الرياضية، لن تتوقف، وقد ساعدني النائب ابراهيم كنعان في عدم القضاء على لإتحادات الرياضية ونجحنا في المهمة".
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