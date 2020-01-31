التقى رئيس حزب "​القوّات اللبنانيّة​" ​سمير جعجع​، في ​معراب​، عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​نعمة طعمة​. وقد تباحثا في آخر التطورات في البلاد. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جعجع بحث مع طعمة آخر التطورات في البلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.