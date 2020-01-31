أمطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية والثلوج على ارتفاع ١١٠٠ متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يؤثر منخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة على الحوض الشرقي للمتوسط يحمل معه أمطار، ثلوج، عواصف رعدية، ورياح شديدة ويستمر حتى صباح يوم الأحد.
الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم دون تعديل بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة احيانا خاصة في المناطق الجنوبية خلال الفترة الصباحية ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال ٨٥ كلم/س يرتفع معها موج البحر الى ٤ أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١١٠٠ متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية ، يتحسن الطقس تدريجيا ابتداء من بعد الظهر حيث تخف حدة الامطار ويتحول مساء الى غائم جزئيا.
السبت: غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات يتحول تدريجيا ابتداء من الظهر الى غائم و تتساقط امطار محلية تشتد احيانا في المناطق الجنوبية وثلوج على ارتفاع ال ١٢٠٠م وما فوق ورياح ناشطة تشتد احيانا كما نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية.
الأحد: غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار وثلوج متقطّعة على ارتفاع ١٢٠٠م. تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر و يتحول الطقس مساء الى قليل الغيوم.
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