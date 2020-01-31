أمطار غزيرة مترافقة بعواصف رعدية والثلوج على ارتفاع ١١٠٠ متر

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يؤثر منخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة على الحوض الشرقي للمتوسط يحمل معه ​أمطار​، ثلوج، عواصف رعدية، ورياح شديدة ويستمر حتى صباح يوم الأحد.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم دون تعديل ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة احيانا خاصة في المناطق الجنوبية خلال الفترة الصباحية ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال ٨٥ كلم/س يرتفع معها موج البحر الى ٤ أمتار، كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١١٠٠ متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية ، يتحسن الطقس تدريجيا ابتداء من بعد الظهر حيث تخف حدة ​الامطار​ ويتحول مساء الى غائم جزئيا.

السبت: غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات يتحول تدريجيا ابتداء من الظهر الى غائم و تتساقط امطار محلية تشتد احيانا في المناطق الجنوبية وثلوج على ارتفاع ال ١٢٠٠م وما فوق ورياح ناشطة تشتد احيانا كما نحذر من تكون الجليد على ​الطرقات الجبلية​ والداخلية.

الأحد: غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار وثلوج متقطّعة على ارتفاع ١٢٠٠م. تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر و يتحول الطقس مساء الى قليل الغيوم.