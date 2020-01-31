النشرة: ورشة إسرائيلية عملت على صيانة السياج الفاصل بين المطلي وسهل الخيام

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "ورشة إسرائيلية تعمل في هذه الأثناء على تفقد وصيانة السياج الفاصل بين مستعمرة المطلي وسهل الخيام في ظل حراسة من قبل دورية إسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر ، قابله في الجانب اللبناني دورية مشتركة من ​الجيش​ و​اليونيفيل​ لمراقبة الوضع".

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