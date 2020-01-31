اشار مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس الى اننا "شاركنا في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، لأن أي موازنة أفضل من العودة إلى الصرف على القاعدة الإثني عشرية". واوضح اننا "لسنا ضد اجراء انتخابات نيابية مبكرة، ولكن المشكلة في القانون الانتخابي الحالي، وفي السياق دعا الحكومة لإدراج موضوع قانون الإنتخابات في البيان الوزاري.
ولفت الريس في حديث تلفزيوني، الى انه لا شك أن عدد من الوزراء هم أصحاب كفاءات، ووزيرة الاعلام منال عبد الصمد ليست حزبية ولا اشتراكية رغم ان لها علاقات معنا، وهي كانت موظفة كبيرة في وزارة المالية ولها علاقات قوية مع جميع الافرقاء، وهي من حصة رئيس الحكومة حسان دياب.
واوضح بأننا "ننتظر تعامل الحكومة مع ملفات عدة أبرزها ملف الكهرباء الذي يستنزف الخزينة ويجب البدء بضبط الهدر، كما يجب العمل على سلطة قضائية مستقلة تتمتع بكل الإمكانيات"، ودعا "لإبعاد التجاذبات السياسية عن الحكومة والتركيز على الوضع الإقتصادي".
واكد ان التنسيق موجود مع تيار المستقبل والقوات اللبنانية، إلّا ان لا توفر لمقومات جبهة معارضة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الريس: التنسيق موجود مع المستقبل والقوات إلّا انه لا مقومات لجبهة معارضة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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