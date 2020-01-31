الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب في الضفة وعلى حدود غزة

رفع ​الجيش الاسرائيلي​ حالة التأهب في ​الضفة الغربية​، وعلى حدود ​قطاع غزة​، وذلك تحسباً واستعداداً لاندلاع ​تظاهرات​ ومواجهات، بعد صلاة الجمعة، احتجاجاً على نشر ​صفقة القرن​ الأميركية. إضغط للمزيد

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