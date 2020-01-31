الرابطة المارونية: نؤيّد حقّ الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته المستقلّة

أعلنت ​الرابطة المارونية​ انها تؤيّد حقّ ​الشعب الفلسطيني​ في أرضه وإقامة دولته المستقلّة، مؤكدة وجوب تطبيق منطوق القرار 194 الصادر عن الأمم المتّحدة الذي يدعو إلى حقّ العودة للفلسطينيين، نظرًا لما يرتّب عليه وجودهم في البلدان المضيفة، ولا سيما ​لبنان​ من تداعيات.

وذكّرت أنّ رفض التّوطين هو أحد اللّاءات الواردة في مقدمة ​الدستور​ ووثيقة الوفاق الوطني.