الرابطة المارونية: نؤيّد حقّ الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته المستقلّة

أعلنت الرابطة المارونية انها تؤيّد حقّ الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته المستقلّة، مؤكدة وجوب تطبيق منطوق القرار 194 الصادر عن الأمم المتّحدة الذي يدعو إلى حقّ العودة للفلسطينيين، نظرًا لما يرتّب عليه وجودهم في البلدان المضيفة، ولا سيما لبنان من تداعيات.
وذكّرت أنّ رفض التّوطين هو أحد اللّاءات الواردة في مقدمة الدستور ووثيقة الوفاق الوطني.
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