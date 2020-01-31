مديرية الأحوال الشخصية: جهوز القوائم الانتخابية الأولية

أعلنت ​المديرية العامة للأحوال الشخصية​ في ​وزارة الداخلية والبلديات​، انه عملا بالمواد 32 و33 و34 من ​قانون الانتخاب​ الرقم 44 تاريخ 17/6/2017، جهوز القوائم الانتخابية الأولية. ودعت الناخبين المقيمين وغير المقيمين، إلى الاطلاع عليها اعتبارا من الأول من شهر شباط 2020 على الموقع الرسمي الالكتروني الخاص بالمديرية www.dgcs.gov.lb أو على النسخ الموجودة في المحافظات والأقضية والبلديات و​المخاتير​ والسفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج.

وطلبت من الناخبين الذين لم ترد أسماؤهم على القوائم الانتخابية المنشورة أو وقع خطأ في قيدهم، أن يتقدموا بطلب التصحيح اعتبارا من الأول من شباط 2020 حتى الأول من آذار 2020 ضمنا إلى لجنة القيد المختصة مباشرة بالنسبة للمقيمين أو إلى ​السفارة​ أو القنصلية المعنية بالنسبة لغير المقيمين، علما أن المديرية العامة للأحوال الشخصية قد أصدرت أقراصا مدمجة تحتوي القوائم الانتخابية الأولية لكل دائرة انتخابية ويحق لأي شخص أن يستحصل على نسخ عنها لقاء بدل يساوي 35,000 ل.ل.