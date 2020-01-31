مخزومي شكر لكنعان إلغاء مادة تتعلق بالصندوق التقاعدي للمهندسين

توجه النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالشكر إلى رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، على قيام اللجنة قبل شهرين بإلغاء المادة المتعلقة بالصندوق التقاعدي للمهندسين من موازنة 2020، وعلى إيضاحه ذلك، وقد قمت بمسح تغريدتي حول هذه المادة".

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