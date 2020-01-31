الصحة التركية: لم نرصد أي حالة مشبوهة بفيروس كورونا

أعلن وزير ​الصحة​ التركي فخر الدين قوجه انه "نفحص الركاب القادمين من ​الصين​ بالكاميرات الحرارية وحتى الآن فحضنا 11 ألف مسافر دون رصد أي حالة مشبوهة بالفيروس".

ولفت إلى انه "سنجلي 34 مواطناً تركياً و 7 أذريين و 7 جورجيين وألبانياً واحداً، يقيمون في ووهان الصينية عبر طائرة خاصة بعد إجراء فحوصات طبية". وأكد انه "لا توجد سفن ركاب قادمة من الصين إلى تركيا، قد تكون هناك سفن شحن لكن سيتم إخضاعها لعمليات فحص دقيق".