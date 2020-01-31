الدفاع الجزائرية: تفكيك خلية إرهابية من عدة ولايات في البلاد

أعلنت وزارة ​الدفاع الجزائرية​ أن قوات ​الجيش الوطني​ تمكنت من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 17 عنصرا من عدة ولايات، وهم من أصحاب سوابق جنائية في قضايا ​الإرهاب​.

وأشارت الوزارة في بيان لها "إلى أنه بعد مثول عناصر الخلية الموقوفين أمام الجهات القضائية، تم وضع 10 منهم، بينهم المتهم الرئيسي، قيد الحبس، وخضع 3 آخرون للرقابة القضائية، فيما تم ​إخلاء سبيل​ الباقين".

وكانت الدفاع الجزائرية قد أعلنت عن توقيف إرهابي مطلوب ،كان يخطط لاستهداف المظاهرات السلمية التي يشارك فيها جزائريون يومي الثلاثاء والجمعة وسط العاصمة الجزائر.