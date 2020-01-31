الدفاع الجزائرية: تفكيك خلية إرهابية من عدة ولايات في البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 17 عنصرا من عدة ولايات، وهم من أصحاب سوابق جنائية في قضايا الإرهاب.
وأشارت الوزارة في بيان لها "إلى أنه بعد مثول عناصر الخلية الموقوفين أمام الجهات القضائية، تم وضع 10 منهم، بينهم المتهم الرئيسي، قيد الحبس، وخضع 3 آخرون للرقابة القضائية، فيما تم إخلاء سبيل الباقين".
وكانت الدفاع الجزائرية قد أعلنت عن توقيف إرهابي مطلوب ،كان يخطط لاستهداف المظاهرات السلمية التي يشارك فيها جزائريون يومي الثلاثاء والجمعة وسط العاصمة الجزائر.
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