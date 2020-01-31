مشعل: صفقة القرن هدفها تصفية القضية الفلسطينية

اشار الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة "حماس"، خالد مشعل، إلى أن "صفقة القرن"، هدفها تصفية القضية الفلسطينية بأهم عناوينها "الأرض والقدس وحق العودة"، لافتا الى "اننا نثق في أن الموقف العربي بأصالته وجوهره سيبقى مع الموقف الفلسطيني والأردن في طليعة هذا الموقف العربي، رغم خطورة المشهد مطمئنون بفشل هذه الصفقة".
وأوضح أن "إسرائيل أعلنت أن الصفقة أساسا للتفاوض وليست النهاية وهذا منطق لا يقبله أحد وأصعب من أن يناقش ويختلف عليه"، مضيفا :"نحن قادرون على إفشال صفقة القرن والظرف الحالي يجعل الخطوات نحو المصالحة أقوى".
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