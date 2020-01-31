مشعل: صفقة القرن هدفها تصفية القضية الفلسطينية

اشار الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة "حماس"، ​خالد مشعل​، إلى أن "​صفقة القرن​"، هدفها تصفية ​القضية الفلسطينية​ بأهم عناوينها "الأرض و​القدس​ و​حق العودة​"، لافتا الى "اننا نثق في أن الموقف العربي بأصالته وجوهره سيبقى مع الموقف الفلسطيني والأردن في طليعة هذا الموقف العربي، رغم خطورة المشهد مطمئنون بفشل هذه الصفقة".

وأوضح أن "​إسرائيل​ أعلنت أن الصفقة أساسا للتفاوض وليست النهاية وهذا منطق لا يقبله أحد وأصعب من أن يناقش ويختلف عليه"، مضيفا :"نحن قادرون على إفشال صفقة القرن والظرف الحالي يجعل الخطوات نحو المصالحة أقوى".