الشرطة الهندية تقتل رجلا يحتجز 20 امرأة وطفلا

أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن وزير داخلية ولاية أوتار براديش الهندية، أوانيش اواستي، أن "الشرطة قتلت بالرصاص رجلا كان يحتجز نحو 20 امرأة وطفلا رهائن في منزله بشمال البلاد بعد مواجهة استمرت عشر ساعات".
وأشار اواستي إلى أن "الجاني كان يقضي فترة الإفراج المشروط بعد أن انتهت فترة سجنه المؤبد في تهمة قتل، وأصيب شرطيان وأحد سكان القرية في عملية الإنقاذ"، لافتاً إلى أن مجموعة من القرويين الغاضبين اقتحمت المنزل بعد المواجهة وهاجمت زوجة محتجز الرهائن، وقد توفيت امرأة متأثرة بجراحها في وقت مبكر".
وكان الرجل قد احتجز الرهائن بعد دعوته أطفالا ونساء من القرية إلى منزله، مدعيا إقامة حفل عيد ميلاد ابنته.
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