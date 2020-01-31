إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الأسترالية بسبب حرائق الغابات

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كانبرا: أعلنت السلطات الأسترالية اليوم الجمعة حالة الطوارئ في العاصمة كانبرا والمناطق المحيطة تحسبًا لخروج حريق غابات كبير عن السيطرة في ظل ارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح قوية.
قال رئيس وزراء إقليم العاصمة أندرو بار في تصريح صحافي إن مزيج الحرارة الشديدة والرياح والمساحات النباتية الجافة سيعرّض الضواحي في جنوب كانبرا للخطر خلال الأيام المقبلة.
وذكر مسؤولون أن حريقًا يخرج عن السيطرة في جنوب الإقليم على أعتاب كانبيرا قد اتسعت رقعته إلى 185 كيلومترًا مربعًا.
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