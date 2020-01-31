شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة جديد لـ أردوغان.. الجمعية البرلمانية لأوروبا: أمن الصحفيين الأتراك فى خطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع تركيا الآن التابع للمعارضة التركية أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أعلنت أن حرية الصحافة وأمن الصحفيين فى تركيا له أبعاد مثيرة للقلق، حيث قبلت تقرير "أمن الصحفيين وحرية الإعلام فى أوروبا"، الذى تم تقديمه للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وأُجرى تصويت فى اجتماع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وصوّت 83 بنعم، و19 بلا، و7 امتنعوا عن التصويت، فيما صوت نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية بـ"لا" فى هذا التصويت، وصوت نواب حزب الشعب الجمهورى المعارض بـ"نعم"، وامتنع نواب حزب الخير المعارض عن التصويت، أما نواب حزب الشعوب الديمقراطى الكردى، فلم يشاركوا فى عملية التصويت.

وأشار الموقع التابع للمعارضة التركية إلى أن التقرير وقرار التوصية المرتبط به، أكد أن حرية الصحافة فى تركيا أصبحت فى وضع صعب للغاية بسبب الموقف العدائى للسلطات، وقال التقرير: "لتُنهى تركيا سوء استعمال القوانين الجنائية لمكافحة الإرهاب من أجل إسكات الصحافة والصحفيين، كما أثبت التقرير أن أكثر دولة فى مجلس أوروبا لديها صحفيون معتقلون هى تركيا".

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وأوضح التقرير أنه ينبغى اتخاذ خطوات وفقًا لمعايير مجلس أوروبا لضمان حرية الصحافة والرأى من قبل هيئة قضائية مستقلة، مع ضمان حماية أمن الصحفيين فى تركيا.

وفى وقت سابق أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن السياسة التركية للرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، انعكست على الأداء الاقتصادى فى حركة البيع والشراء، حيث تشهد السوق التركية حالة من الركود والكساد، حتى فى السلع الاستهلاكية الأساسية كالزيت والسكر والدقيق والحليب وغيرها، وقال نجمى أرول رئيس مجلس إدارة شركة مرات باى التركية، إحدى الشركات التركية الرائدة فى مجال الأغذية بتركيا، إن القوة الشرائية لدى المواطنين قد انخفضت، وأصبح المستهلك يميل لشراء المنتجات المنخفضة السعر، مضيفاً أن زيادة الأسعار المستمرة بصفة خاصة للمواد الغذائية كان السبب وراء انخفاض القوة الشرائية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مرات باى التركية، أن إجمالى التكلفة فى قطاع الألبان ومنتجان الألبان قد ارتفع بنسبة 30 - 31% خلال عام 2019، مما كان السبب فى زيادة الأسعار بنسبة 20%، وقد تراجعت السوق الداخلية نتيجة لتراجع القوة الشرائية والاستهلاكية، وقال إنهم قد تحولوا إلى التصدير وشهدت مبيعات المنتجات تراجعًا خلال العام الماضى مقارنة بعام 2018.