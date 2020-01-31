شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تواصل تلقى طلبات الترشح لانتخابات النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النقابة العامة للمحامين ،صباح اليوم الجمعة ،فى تلقى أوراق الترشح فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم،على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، لليوم الثانى على التوالى، حيث من المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى 2 فبراير، وشكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح ،لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف وأخرى على مقاعد الهيئات العامة والشركات.

ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الإثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة، على أن تبدأ التنازلات والطعون والاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير وحتى الخميس الموافق 6 فبراير، والفصل فى الطعون والتنازلات يوم الإثنين الموافق 10 فبراير وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير.

كان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

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وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة.