جوتيريش يؤكد دعم الأمم المتحدة لوحدة واستقرار العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ):

عبر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش اليوم الجمعة عن الاستعداد لدعم وحدة واستقرار العراق.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه الأمين العام للامم المتحدة مع وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، بحسب بيان اصدرته وزارة الخارجية العراقية.

وذكر البيان أنه جرى بحث التطورات الأخيرة في العراق ومنطقة الشرق الأوسط.

ويشهد العراق منذ أربعة اشهر مظاهرات احتجاجية للمطالبة باصلاح العملية السياسية وحل مشاكل البطالة وتحسين الواقع المعيشي.