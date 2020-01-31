بعد إعلان الخطوبة.. ماذا قالت جنيفر بيل جيتس للفارس المصري نايل نصار

وافقت جينيفر ابنة الملياردير بيل جيتس على الخطوبة من الفارس المصرى نايل نصار، في خطوة سعيدة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جولتهما المشتركة فى كثير من الاماكن السياحية فى العالم، ومن ضمنها زيارتهما للأهرامات.

وكتبت جينيفر بيل جيتس، عبر حسابها على انستجرام:"نايل نصار، أنت فريد.. لقد اجتاحتني تمامًا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا

في التعلم والضحك والمحبة معًا. نعم مليون مرة".

ونشر نايل نصار، صورته جينيفر بيل جيتس وعلق :" قالت نعم.. أشعر بأنني أسعد رجل في العالم الآن. جين أنت كل ما يمكن أن أتخيله.. وأكثر من ذلك بكثير...لا يمكنني الانتظار حتى أستمر في معًا خلال هذه الرحلة التي

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يطلق عليها الحياة ، وببساطة لا يمكنني أن أتخيل نفسي بدونك..أحبك أكثر مما تتخيل ، وأشكرك على جعلك تشعر كل يوم وكأنه حلم لي".

وكان الملياردير الأمريكي بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، اعرب عن سعادته الغامرة بإعلان ابنته جنيفر موافقتها على طلب الزواج الذي تقدم به الشاب المصري، نايل نصار.

وقال جيتس، في تعليق على صورة جمعت ابنتها بزوجها المستقبلي: «أشعر بسعادة غامرة للغاية.. مبروك».

ومن جانبها، علقت أمها ميليندا قائلة: «أشعر بسعادة غامرة لأجلك أنت ونايل».