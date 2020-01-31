مسئول أمريكي يكشف فوائد فيروس كورونا على اقتصاد بلاده

اعتبر وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، أن تفشي فيروس "كورونا" الجديد في الصين قد يفيد الاقتصاد الأمريكي من خلال عودة فرص العمل إلى داخل البلاد.
ورجح ويلبر روس في تصريح لقناة "فوكس نيوز بيزنس" أمس الخميس، أن يؤدي تفشي "كورونا" إلى مغادرة الشركات الأمريكية الصين، أو تعليق نشاطها هناك.
وقال: "يتعين على قلب كل أمريكي أن يكون مع ضحايا فيروس كورونا، لذلك
وتابع: "هذا الفيروس يعتبر عاملًا جديدًا يجب على الناس أخذه بالاعتبار، لذلك أعتقد أن فيروس كورونا سيساعد فيالإسراع بعودة فرص العمل إلى أمريكا الشمالية، أي إلى الولايات المتحدة وربما أيضًا إلى المكسيك".
كان روس قد أجل زيارة إلى الصين كانت مقررة الخميس، بسبب فيروس "كورونا" الجديد، حيث كان سيبحث في بكين الخطوات التالية في اتفاق التجارة معها.
واعتبر مسئول تنفيذي في مجموعة تجارية أمريكية، أن تصريحات روس، "من المرجح أن تغذي حالة الكراهية بين الكثير من الصينيين باعتبار أن الولايات المتحدة استغلت معركتها التجارية مع الصين لوقف نهوض البلاد، وتتطلع الآن إلى الاستفادة من محنتها".
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