إصابة 18 شخصًا بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

ظهرت أعراض فيروس "كورونا" الجديد لدى 18 شخصًا من 368 شخصًا قدموا من مدينة ووهان بوسط الصين التي ظهر فيها الفيروس، عبر طائرة مستأجرة وصلت صباح اليوم إلى مطار كيمبو الدولي بسول.
وأوضحت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أن 12 شخصًا ظهرت عليهم أعراض المرض أثناء عمليةالحجر الصحي في مطار مدينة ووهان الصينية التي تعتبر "معقل" فيروس "كورونا" الجديد، وظهرت على 6 أشخاص آخرين أثناء عملية الحجر الصحي في مطار كيمبو.
وذكرت أن 14 شخصًا من 18 ظهرت عليهم أعراض المرض، وسيتم نقلهمإلى المركز الطبي الوطني، و4 أشخاص آخرين إلى مستشفى جونغانغ الجامعي للعلاج.
وسينتقل 350 شخصًا آخرين عبر حافلات إلى مؤسستين حكومتين، ليكونوا تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل.
كما سيتوجه 200 شخص منهم إلى مركز تطوير الموارد البشرية بالشرطة في مدينة آسان بإقليم تشونغ-تشيونغ الجنوبي، و150 شخصًا آخرين إلى مركز تطوير الموارد البشرية الوطني في بلدة جينتشون بإقليم تشونغ-تشيونغ الشمالي.
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