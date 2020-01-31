الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات عنيفة على مواقع متفرقة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بوقوع نحو 10 غارات كانت عنيفة جدا وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مراسلها في القطاع بأن القصف "أدى إلى أضرار مادية جسيمة في الأماكن المستهدفة دون وقوع إصابات".

كانت طائرات جيش الاحتلال شنت أمس الخميس وأول أمس الأربعاء، غارات عدة على القطاع من دون وقوع خسائر بشرية.

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