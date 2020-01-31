مزيد من الدول تحذر من السفر إلى الصين بسبب فيروس كورونا

حذرت المزيد من الدول رعاياها من السفر إلى الصين وأوقفت كافة الرحلات الجوية فيما بدأت دول أخرى سحب رعاياها من هناك خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

حذرت وزارة الخارجية الألمانية، صباح اليوم الجمعة، من السفر إلى مقاطعة هوبي الصينية التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة.

كما أوصت الوزارة بتأجيل السفر غير الضروري إلى الصين "إن أمكن"، داعية المسافرين إلى اتباع نصيحة السلطات الصينية المحلية.

كما حثت الوزارة المسافرين على التطعيم ضد الأنفلونزا قبل السفر، وفقا لتحذير السفر الجزئي المنشور على موقع الوزارة على الإنترنت.

بدورها، أوصت وزارة الخارجيّة الأميركيّة مواطنيها بـ"عدم السفر" إلى الصين.

وقالت الوزارة إنّ على الأميركيّين "الموجودين حاليًا في الصين درس إمكانيّة مغادرة البلاد باستخدام الوسائل التجاريّة".

كما طلبت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، من جميع الموظّفين غير الأساسيّين في الإدارة الأميركيّة تأجيل سفرهم إلى الصين بسبب فيروس كورونا المستجدّ.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 42 شخصًا إضافيًا في مقاطعة هوبي بوَسط الصين، حسبما أعلنت السلطات الصحّية المحلّية اليوم الجمعة. وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للوفيّات في الصين من جرّاء الفيروس إلى 213.

كما سُجّلت 1200 إصابة إضافيّة بالفيروس في هوبي خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، ما يرفع عدد الإصابات في الصين إلى 9692 حالة.

أما إيطاليا، فأوقفت كل الرحلات من وإلى الصين. أعلن رئيس وزراء إيطاليا جيوسيبي كونتى وقف كل الرحلات الجوية من وإلى الصين بعد تأكد وجود حالتي إصابة بفيروس كورونا فى البلاد لأول مرة.

وظهرت حالتا الإصابة لدى سائحين صينيين يزوران إيطاليا.

وقال كونتى إن إيطاليا تعد أول دولة بالاتحاد الأوروبى توقف كافة الرحلات الجوية إلى الصين ردا على تفشي فيروس كورونا.

أما بخصوص إجلاء الرعايا من الصين، فقد وصل ما مجموعه 149 يابانياً إلى مطار العاصمة طوكيو على متن طائرة مستأجرة من قبل الحكومة اليابانية قادمين من مدينة ووهان الصينية، التي تعتبر مركز انتشار فيروس كورونا الجديد.

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وصرح يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، في مؤتمر صحفي، بأن الحكومة ستقوم بنقلهم إلى منشأة في مدينة تسوكوبا، شمالي طوكيو.

ويقول سوجا إن حوالي 140 شخصا آخرين يرغبون في العودة من ووهان والمناطق المحيطة بها وتخطط الحكومة لإعادتهم في أقرب وقت ممكن.

في الوقت نفسه، أكدت اليابان في وقت متأخر يوم الخميس أن ثلاثة أشخاص غير يابانيين، من بينهم مواطنان صينيان، أصيبوا بالفيروس الجديد. كل منهم زار ووهان مؤخرا.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في اليابان إلى 14 حالة.

من جانبها، أرسلت كوريا الجنوبية طائرة إلى مدينة ووهان الصينية لإعادة أول مجموعة من مواطنيها.

وهبطت طائرة مستأجرة في العاصمة سيول، صباح اليوم الجمعة، وعلى متنها أكثر من 350 كوري جنوبي.

وسيجري وضع الركاب القادمين رهن الحجر الصحي في منشأتين حكوميتين بجنوبي العاصمة.

ولا يزال هناك 350 كوري جنوبي آخرين ينتظرون في ووهان للعودة إلى بلادهم. ولم يتحدد بعد موعد عودتهم إلى كوريا الجنوبية.

كانت كوريا الجنوبية قد أعلنت تسجيل سبع حالات إصابة مؤكدة بالفيروس القاتل.

ونظّمت الولايات المتحدة عمليّات إجلاء لعدد من مواطنيهما. ويُتوقّع وصول طائرة أميركيّة ثانية في الأيّام المقبلة.

وأجلت فرنسا 250 شخصاً من رعايها، بحسب مصدر قريب من الملف.

من المقرر وصول طائرة ثانية "في وقت لاحق هذا الأسبوع"، بحسب المفوضية الأوروبية، لإجلاء فرنسيين وأوروبيين.

ويفترض أن يجري ترحيل نحو 350 أوروبياً وفرنسياً أيضاً.

من جهتهم، قدّم نحو مئتي كنديّ يوجدون في المنطقة الصينيّة التي تشهد انتشارًا للفيروس المستجدّ، طلبا للحصول على مساعدة قنصلية لإعادتهم إلى كندا، بحسب ما أعلنت الحكومة الكنديّة.