بسبب كورونا..واشنطن توصي رعاياها بـ”عدم السفر” للصين

أوصت وزارة الخارجيّة الأميركيّة الخميس المواطنين الأميركيّين بـ”عدم السفر” إلى الصين، بسبب فيروس كورونا المستجدّ الذي أودى بـ213 شخصًا حتّى الآن.
وقالت الوزارة إنّ على الأميركيّين “الموجودين حاليًا في الصين درس إمكانيّة مغادرة البلاد باستخدام الوسائل التجاريّة”.
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كما طلبت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، من جميع الموظّفين غير الأساسيّين في الإدارة الأميركيّة تأجيل سفرهم إلى الصين بسبب فيروس كورونا المستجدّ.
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