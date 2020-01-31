بعد عام من إصابتها: وفاة طفلة من عرعرة النقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُعلنت في قرية عرعرة النقب، جنوبي البلاد، وفاة الطفلة إلين شادي أبو عرار عن عمر ناهز 7 أعوام، فجر اليوم الجمعة، وذلك بعد نحو عام من إصابتها في حادث منزلي.

وكانت الطفلة قد سقطت عن دراجة هوائية خلال اللعب مع أطفال آخرين في ساحة المنزل، آنذاك، ونقلت إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، تبين أنها أصيبت بنزيف في الرأس إثر سقوطها عن الدراجة، وأجريت لها عمليات جراحية وأدخلت إلى قسم العلاج المكثف وتلقت العلاجات المختلفة، إلى أن عانت في الأيام الأخيرة من ارتفاع درجات حرارة الجسم، وأعلن الطاقم الطبي وفاتها، فجر اليوم. وساد الحزن والأسى بين أقارب الطفلة.

هذا، وتُعتبر منطقة النقب أكثر المناطق في البلاد التي يقع الأطفال فيها ضحايا للإصابات والوفاة في حوادث مختلفة.