محافظ المثنى: العثور على رفات 7 أسرى كويتيين في مقبرة بالسماوة

كشف محافظ المثنى أحمد منفي الزيادي عن العثور على رفات تعود لـ 7 أسرى كويتيين في مقبرة في بادية السماوة قرب قضاء السلمان يوم أمس وأضاف الزيادي أن التنقيب بدأ بحضور ممثلي الأمم المتحدة وزارة الدفاع العراقية ومتوقع وجود رفات لآخرين

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