أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط اليوم الجمعة

تنشر الخليج 365 أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط محليا وعالميا اليوم الجمعة، بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي.
اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة
سعر بيع للدولار = 121.500
سعر شراء للدولار = 120.500
اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 110.25دولار
سعر أونصة الذهب عالمياً 1573.79 $
سعر برميل نفط خام برنت = 59.14 دولار
سعر بيع للدولار = 121.500
سعر شراء للدولار = 120.500
اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 110.25دولار
الباوند السعر العالمي : 100 باون = 130.94 دولار
الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار = 585.67 ليرة تركية
سعر أونصة الذهب عالمياً 1573.79 $
سعر برميل نفط خام برنت = 59.14 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكي = 53.00 دولار
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