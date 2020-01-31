البرلمان المصري يحذر من تبادل القبلات بين المصريين بسبب كورونا

تقدم النائب المصري رضا البلتاجي، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان هالة زايد، بشأن منع انتشار فيروس كورونا بين المصريين، داعيا إلى إعداد حملات توعية تحذر من "خطورة عادة تبادل القبلات في مختلف المناسبات"، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأوضح البلتاجي أن الفيروس ينتشر عادة عن طريق ملامسة المريض أو استنشاق الرذاذ الصادر عن أحد المرضى، ولذلك "يمكن انتقاله بسهولة عن طريق تبادل القبلات، وهى العادة التي تنتشر بين المصريين جميعاً"، وبناء على ذلك "لابد من إعداد حملات توعية تحذر من خطورة عادة تبادل القبلات بين المصريين في مختلف المناسبات".
وبدأت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، نشر سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم، في المنافذ والموانئ في القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، وقالت الوزارة إن السيارات "مجهزة لمكافحة العدوى، ومخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه بإصاباتها بالفيروسات المعدية ومنها كورونا"، بتكلفة تجاوزت الـ 55 مليون جنيه.
ويأتي ذلك فى إطار خطة الوزارة للتأمين الطبي الاحترازية لمنع تسلل الفيروس للبلاد، التي تشمل توفير 430 جهاز حرارة، وأجهزة infrared لقياس الحرارة عن بعد، و2.5 مليون قناع طبي، بالإضافة إلى توفير غرف عزل في كافة مستشفيات الحميات في حالة رصد أي إصابة.
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