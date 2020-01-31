غزو عراقي على حسابات بورتيمونينسي بسبب ميمي

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2020-01-31 | 07:54
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اعلن نادي بورتيمونينسي البرتغالي، تعاقده بشكل رسمي مع لاعب المنتخب الوطني العراقي مهند علي "ميمي"، لتمثيل الفريق في الموسم الحالي.
وحرص العراقيون على متابعة حسابات بورتيمونينسي على موقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك"، حيث بدأت المنشورات تلقى تفاعلاً كبيراً مع اقتراب وصول ميمي الى البرتغال.
ونشر الموقع البرتغالي صورة لـ"ميمي" وهو في مقر النادي، لاقت تفاعلاً كبيراً وعدد كبير من الإعجابات قد يكون هو الأعلى منذ تأسيس صفحة الفريق.
ومن المؤمل ان يقدم الفريق لاعبه الجديد الى وسائل الاعلام يوم غد السبت، إذ سيخوض اول لقاء له امام سبورتينج في التاسع من شهر شباط المقبل بالدوري البرتغالي.
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