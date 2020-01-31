الصين تعيد جميع سكان ووهان بعد تعرضهم لصعوبات خارج البلاد

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ: "تعرض سكان مدينة هوبي، وخاصة سكان إقليم ووهان لصعوبات حقيقية في خارج البلاد، لذلك قررت السلطات الصينية إرسال طائرات مؤجرة بأسرع وقت ممكن لإعادتهم إلى ووهان".وأعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى نحو عشرة الاف حالة في البلاد، مشيرة إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 213 شخصا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة في بيان: "بحلول نهاية يوم 30 كانون الثاني/يناير، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في جميع أنحاء البلاد".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية مساء الخميس، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل حاليا حالة طارئ صحية عامة تثير قلق عالمي.



وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وقررت عدة دول تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد.

