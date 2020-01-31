قريبا.. صواريخ كلاشنيكوف

وستحقق الشركة نيتها هذه من خلال ضم منشأة بحثية صناعية تتخصص في إنتاج الصواريخ الخاصة بالطائرات والسفن الحربية والمدرعات، والصواريخ الاستراتيجية، هي "معهد الفيزياء التطبيقية" في مدينة نوفوسيبيرسك.وأفاد جهاز الإعلام التابع لشركة "كلاشنيكوف" بشراء 41 في المائة من أسهم الشركة التي تدير هذا المعهد.

ومن منتجات هذا المعهد إلى جانب الصواريخ، وسائل حماية السفن البحرية والآليات العسكرية من أسلحة الدقة العالية عبر الإعاقة التشويشية.

