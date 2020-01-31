غلق كوبري الجيزة المعدني جزئيا.. وإغلاق كلي لشارع صالح سليم

كتب: ضياء السقا

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق كوبري الجيزة المعدني جزئيا، لمدة أسبوعين، ليعاد فتحه بشكل كامل يوم الثلاثاء 11 فبراير المقبل، وذلك لصيانة ورفع كفاءة جسم الكوبري.

وقالت مرور الجيزة في بيان، إنه من المقرر أن تنفذ الأعمال على أربعة مراحل، الأولى من منتصف جسم الكوبري بعرض 7 أمتار مع ترك حارة مرورية للجهة اليمنى و2 حارة مرورية للجهة اليسرى ويستمر العمل لمدة أسبوعين، وتكون المرحلة الثانية من الجانب الأيسر بعد نهاية مطلع كوبرى الجيزة للقادم من شارع الهرم، ويستمر العمل بها لمدة أسبوع، وتشمل المرحلة الثالثة من الجانب الأيسر من نهاية مطلع كوبرى الجيزة للقادم من شارع فيصل والعمل لمدة أسبوع، والمرحلة الرابعة من الجانب الأيمن من كوبرى الجيزة للقادم من شارع ربيع الجيزى ويستمر العمل بها لمدة أسبوع، على أن يتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال فترة الأعمال.

على جانب أخر، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بتنفيذ بعض أعمال الصرف الصحى والتى تتضمن إحلال وتجديد "خط طرد" بمحطة الزهرية بمنطقة الزمالك بطول 200 متر، مما يستلزم الغلق الكلى لشارع صالح سليم من أمام مستشفى المعلمين مع توجيه حركة المرور تجاه ميدان الجزيرة ، وذلك لمدة سبعة أيام فقط على أن يتم تنفيذ الأعمال ليلاً ونهاراً من الساعة 12,05 صباحاً يوم السبت الموافق 1/2/2020 ، لتنفيذ أعمال الحفر المكشوف بمنتصف شارع صالح سليم من أمام محطة طرد الزهرية بشارع صالح سليم وحتى شارع السرايا بطول 200 متر.