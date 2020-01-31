لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "أخيرا، حصلت ​الناعمة​ على حقها، الذي أقره ​مجلس الوزراء​. بأسمي وبأسم زميلي النائب ​محمد الحجار​ وبلدية الناعمة، اسجل شكري لفريق عمل ​مؤسسة كهرباء لبنان​، ولمديرها العام المهندس ​كمال حايك​، على تنفيذ الوعد برفع الغبن عن البلدة وأهلها، مع الأمل باستمرارية التغذية عملا بمضمون القرار".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: أخيرا حصلت الناعمة على حقها ونشكر مؤسسة كهرباء لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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