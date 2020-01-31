سفير الصين بلبنان: واثقون بقدرتنا على احتواء وباء "كورونا"

أشار السفير ​الصين​ي ​وانغ كيجيان​ إلى أنه منذ اندلاع فيروس "كورونا"، تعاونت الصين مع ​منظمة الصحة العالمية​ ودول أخرى، موضحاً "أننا على ثقة بقدرتنا على احتواء هذا الوباء".

وفي مداخلة إذاعية، لفت كيجيان إلى أن "الخسائر في ​اقتصاد​ الصين كبيرة جداً، والخسائر ليست فقط على صعيد الصين، بل على مختلف الشركات العالمية بسبب تأخر ​المصانع​ الصينية عن العمل، وقرار بعض شركات الطيران بعدم زيارة الصين".

وأوضح السفير الصيني أن "السفارة تتابع مع ​وزارة الصحة​ ال​لبنان​ية التي اتخذت اجراءات بحق القادمين من الصين"، لافتاً إلى أن لا معطيات عن انخفاض التجارة بين الصين ولبنان حتى الآن"، مشدداً على أنه "لا إصابات لمواطنين صينيين في لبنان أو بين الجالية اللبنانية في الصين".