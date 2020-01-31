أشار السفير الصيني وانغ كيجيان إلى أنه منذ اندلاع فيروس "كورونا"، تعاونت الصين مع منظمة الصحة العالمية ودول أخرى، موضحاً "أننا على ثقة بقدرتنا على احتواء هذا الوباء".
وفي مداخلة إذاعية، لفت كيجيان إلى أن "الخسائر في اقتصاد الصين كبيرة جداً، والخسائر ليست فقط على صعيد الصين، بل على مختلف الشركات العالمية بسبب تأخر المصانع الصينية عن العمل، وقرار بعض شركات الطيران بعدم زيارة الصين".
وأوضح السفير الصيني أن "السفارة تتابع مع وزارة الصحة اللبنانية التي اتخذت اجراءات بحق القادمين من الصين"، لافتاً إلى أن لا معطيات عن انخفاض التجارة بين الصين ولبنان حتى الآن"، مشدداً على أنه "لا إصابات لمواطنين صينيين في لبنان أو بين الجالية اللبنانية في الصين".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير الصين بلبنان: واثقون بقدرتنا على احتواء وباء "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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