مجلس الأمن دعا إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية في اليمن

دعا مجلس الأمن الدولي في بيان اعتمد بالإجماع إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية التي تُهدّد العمليّة السياسيّة في اليمن.
وأعرب في بيان عن قلقه من التصاعد الكبير للعنف في نهم والجوف وتأثيره على المدنيّين الذين نزح آلاف منهم في الأيّام القليلة الماضية.
وشدّد على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النّار في الحديدة (غرب)، بموجب الالتزامات التي تمّ التعهّد بها في السويد في ديسمبر 2018. وطالب أعضاء مجلس الأمن بإنهاء كلّ عمليّات الترهيب ضدّ العاملين في المجال الإنساني وضمان الوصول بلا عوائق إلى شمال البلاد بشكل خاصّ.
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