حكومة ايطاليا: رصد أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل البلاد

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​، إن السلطات رصدت أول حالتي إصابة ب​فيروس كورونا​ الجديد داخل البلاد. وأوضح كونتي في ​مؤتمر​ صحافي أن الشخصين المصابين سائحان صينيان، مضيفا أن ​الحكومة​ أوقفت الرحلات الجوية من ​الصين​ واليها.

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