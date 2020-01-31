قيس سعيد علق على صفقة القرن:التطبيع خيانة عظمى وفلسطين ليست ضيعة لتباع

انتقد الرئيس التونسي ​قيس سعيد​، الخطة الأميركية للسلام في ​الشرق الأوسط​ المعروفة بـ"​صفقة القرن​"، ووصفها بـ"مظلمة القرن"، معتبرا أن "التطبيع خيانة عظمى".

وفي حديث تلفزيوني هو الأول له بعد مائة يوم من تسلمه العهدة الرئاسية، أكد سعيد أن "الفكر المنهزم لن يكون مقدمة للنصر، ولن أتراجع عن ما قلته سابقا حول مفهوم التطبيع الذي يعد مفهوما دخيلا والقضية اليوم هي الكيان المغتصب الذي يجب أن ننهي أفعاله وتشريده للشعب ال​فلسطين​ي، وفلسطين ليست ضيعة أو بستانا حتى تكون موضوعا لصفقة"، معتبراً أن "من تكون له علاقة مع الكيان المغتصب فهو خائن، وخيانته خيانة عظمى".

وأعرب سعيد عن عدم ارتياحه الشديد للبيان الذي أصدرته ​وزارة الخارجية​ التونسية بخصوص "صفقة القرن"، والذي اكتفى بالتعبير عن القلق، وشدد على أنه من "البيانات المألوفة التي مجها التونسيون" وكشف أنه تدخل شخصيا لإصلاح هذا البيان.

