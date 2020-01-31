صفقة القرن مشروع اميركي-اسرائيلي بتنفيذ عربي

واخيراً، كشف الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ عما اسماه خطته للسلام بين ال​اسرائيل​يين و​الفلسطينيين​، وما بات يصطلح بتسميته "​صفقة القرن​". لم تشكل بنود الاتفاق مفاجأة، فقد تم تسريبها قبل اعوام الى الاعلام، وبرزت حركة مكوكيّة نشطة لأحد واضعيها الاساسيين (صهر الرئيس الاميركي) ​جاريد كوشنر​، الذي انتقل من بلد الى آخر للترويج لها، وبالاخص الدول العربيّة.

كان الجميع بانتظار التوقيت، اما وقد حان الوقت، فقد تبيّن انّه كان مرتبطاً بأمور عدة، بدايتها كانت تأمين الدعم اللازم لرئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ لـ"تعويمه" داخلياً ومحاولة عدم انهاء حياته السياسية راهنًا، انما تأجيلها اكبر قدر ممكن، ولا شك ان هذه "الصفقة" تشكّل الورقة الملائمة لمثل هذا السعي، وهي كفيلة باعطاء الزخم اللازم لنتانياهو على الساحة الاسرائيلية، بحيث يظهر امام ناخبيه ومعارضيه على حد سواء، انه القادر على تأسيس الدولة الاسرائيلية التي طالما حلم بها الاسرائيليون، وبامكانه التغلب على من سبقه ممن يعتبرهم الاسرائيليون "ايقونة" بالنسبة اليهم.

الامر الثاني الذي كان ينتظر اعلان الاتفاق-الصفقة، هو تحضير ​الدول العربية​. فالنقطة المركزية في الاتفاق لا تتعلق فقط بالاسرائيليين والفلسطينيين، على عكس ما يعتقده البعض، فارتباطها وثيق جداً واساسي بالدول العربية من الناحيتين المعنوية والمادية. فمن الناحية المعنويّة، لا بد لهذه الدول من تأمين الغطاء السياسي والدبلوماسي من خلال فتح القنوات مع اسرائيل، وهو امر اخذ مساره التطبيقي بالفعل، اذ لم يعد غريباً سماع العديد من المسؤولين العرب يتحدثون عن وجوب فتح صفحة جديدة معها وتطبيع العلاقات، واستقبل بعضهم مسؤولين اسرائيليين في اكثر من مناسبة. هذا التطور كان اكثر من مهمّ تمهيداً للاعلان عن الاتفاق، وهو ما ظهر بردود الفعل الخجولة التي صدرت عن الدول العربيّة وبالتحديد الخليجيّة، والتي لم ترتقِ الى المستوى الذي اعتاد عليه ​العالم​ حين يتعلق الامر بالصراع العربي-الاسرائيلي.

اما على المستوى المادّي، فمن المعلوم ان الصفقة تتضمن الحديث عن مليارات من الدولارات لمساعدة ​الدولة الفلسطينية​، اضافة الى الاستمرار في تأمين مبالغ اكبر بكثير للاسرائيليين، وهذه الاموال الضخمة لن يكون تأمينها وارداً –ان في ذهن ترامب او غيره من الرؤساء الذين سيخلفونه في المستقبل- من الخزينة الاميركية، بل سيكون محصوراً فقط بالدول العربية وبمعنى اكثر دقة، الخليجيّة. ويجب على هذه الاموال ان تتدفق بشكل مستمر ودون انقطاع، حتى قبل تطبيق الاتفاق، وان تتعزز وتصاعد بعد التنفيذ. من هنا، وبغض النظر عن النقاط التي تتضمنها هذه الصفقة، وردّة الفعل الفلسطينية عليها، هناك رهان كبير على الاموال والغطاء العربيّين، فإذا ما تأمّنا، لن يكون هناك من اعتبار كبير لما سيقوله ​الفلسطينيون​، اكان سلبياً ام ايجابياً، فالاميركيون يدركون تماماً كما الاسرائيليين، ان المواجهات بين الطرفين لن تنتهي مهما كانت التسويات، واذا لم يتسبب الاسرائيليون بسقوط الاتفاقات(على غرار اتفاق اوسلو)، فالفلسطينيون لن ينسوا المجازر التي ارتكبتها اسرائيل بحقّهم على مدى عقود من الزمن، ولا تزال.

ليس هناك من حلّ دائم للصرع الفلسطيني-الاسرائيلي، ولكن هذا الاتفاق من شأنه ان يحصرها بدل ان يبقيها متشعّبة، فيحدّها في مكان جغرافي صغير، وينقلها من صراع عربي-اسرائيلي الى صراع فلسطيني فقط لا غير، وعندها يمكن القول ان ترامب نجح فعلاً في مسعاه، وان الاسرائيليين حققوا في هذا القرن ما لم يستطيعوا تحقيقه سابقا، ان بالقوة والاضطهاد والقتل، او بالاتفاقات والسيطرة السياسية والتهديد الاقتصادي.