الصين ستعيد مواطني بؤرة كورونا إلى ديارهم

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بكين: أعلنت الحكومة الصينية عن قرار جديد يستهدف حصر انتشار فيروس كورونا، وهذه المرة يستهدف المواطنين المنتمين لـ"بؤرة الفيروس" خارج البلاد.

وقالت إنها سترسل طائرات مستأجرة لإعادة مواطني مدينة ووهان بؤرة فيروس كورونا المستجد، والموجودين في الخارج، في "اقرب وقت ممكن" إلى ديارهم، وفق ما أكدت وزارة الخارجية الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونغيينغ إن القرار اتخذ نظرا "للصعوبات الفعلية التي يواجهها مواطنو مقاطعة هوبي وخصوصا أهالي ووهان، في الخارج".

ويأتي قرار الوزارة في وقت أعلن عدد من شركات الطيران عن تعليق أو تقليص عدد الرحلات إلى الصين التي تبذل جهودا حثيثة لاحتواء تفشي الفيروس الجديد القاتل.

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ونصحت الصين مواطنيها بإرجاء السفر إلى الخارج وألغت الرحلات السياحية المنظمة خارج البلاد، فيما نصح عدد من الدول، من بينها ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة واليابان، مواطنيه بتجنب السفر إلى الصين.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي الخميس حول تعليق الرحلات، قال تشو تاو من إدارة الطيران المدني الصينية إن السلطات تنسق الجهود لإعادة المسافرين إلى ديارهم.

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 42 شخصًا إضافيًا في مقاطعة هوبي بوَسط الصين، حسب ما أعلنت السلطات الصحّية المحلّية الجمعة. وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للوفيّات في الصين من جرّاء الفيروس إلى 213.

كما سُجّلت 1200 إصابة إضافيّة بالفيروس في هوبي خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، ما يرفع عدد الإصابات في الصين إلى 8900 حالة.