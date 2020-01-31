دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب يتعهد بالرجوع عن ترحيل عراقيين مسيحيين

من تيد هيسون

واشنطن (رويترز) - تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس خلال كلمة بولاية ميشيجان بالرجوع عن ترحيل بعض العراقيين المسيحيين الذين سعت إدارته لإعادتهم لبلدهم في وقت مبكر من رئاسته لكنه لم يقدم تفاصيل.

وقال ترامب خلال مناسبة بمدينة وارين إن إدارته ستقدم "تمديدا" للمهاجرين العراقيين من الكلدان الكاثوليك.

وقال ترامب "سنتأكد من أننا نقوم بكل شيء في استطاعتنا لإبعاد الأشخاص الذين أحسنوا إلى هذا البلد عن طريق الأذى...سنمنح من يحتاج (منهم) تمديدا بالبقاء في بلادنا".

ويسعى ترامب للفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني وقد تكون ميشيجان التي فاز بها بصعوبة في 2016 ساحة منافسة شديدة خلال الحملة الانتخابية.

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مقدم من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي اليمن: حربٌ حتى إشعار آخر.. استمرار القتال قرب صنعاء والحوثيون يعلنون "تحرير نِهم" أعلن يحي سريع المتحدّث باسم جماعة ما يعرف ب"أنصار الله" أو الحوثيين الأربعاء في مؤتمر صحفي بثته قناة المسيرة التابعة للحركة إن القوات التابعة لهم قامت بصد هجمات على العاصمة صنعاء وسيطرت على مناطق شرقها وشمالها. ويعتبر هذا أول إعلان من جانب الحوثيين حول المعارك التي تدور في الأسبوعين الأخيرين في هذه المنطقة. وقال سريع "تمكنت قواتنا المسلحة من التصدي لمسار عدواني كبير كان يستهدف العاصمة صنعاء، وشنت هجوماً معاكساً أدى إلى تحرير كافة مناطق نهم" مشيراً إلى أنه تم أيضاً "تحرير مديريات بمحافظتي مأرب والجوف، وحررت مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 2500 كم مربع". وبحسب سريع وقع "الآلاف من قوات العدو ما بين قتيل ومصاب وأسير". وقد اعترف الأسبوع الماضي وزير الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً محمد المقدشي ضمنياً بتقدم الحوثيين في نهم، وفق ما أوردت وكالة "سبأ" الرسمية. وتحدث المقدشي في اجتماع مع قادة عسكريين في مأرب، التي تبعد 170 كلم شرق صنعاء، عن "انسحاب تكتيكي لبعض الوحدات العسكرية في بعض المواقع". قلق أممي وأعرب مجلس الأمن الدولي خلال جلسة عقدها الثلاثاء حول اليمن، عن القلق إزاء التطورات السلبية في هذا البلد، كما بحث ضرورة أن تشارك الأطراف مجدداً في عملية سياسية، وفق دبلوماسيين. ويشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين المتمرّدين الحوثيين المقرّبين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي. وتصاعدت حدّة المعارك في آذار/مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للقوات الحكومية. Euronews (Ar)

صفقة القرن و"بيبي" من الإشارة يفهمُ.. شاهد غمْزة ترامب لنتنياهو لم تفوّت كاميرات وسائل الإعلام غمزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول مضمون "خطة السلام" المعروفة باسم " صفقة القرن ". الغمزة أثبتت مرة أخرى مستوى الانسجام بين سيد البيت الأبيض وضيفه. الرئيس الأمريكي اعتبر أن خطة السلام تعتبر الأفضل للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وتعمل على تحقيق قيام دولة فلسطينية من جهة وعلى ضمان أمن إسرائيل من جهة أخرى. وأكد ترامب أمام وسائل الإعلام خلال عرض الخطة أن "القدس ستبقى عاصمة إسرائيل الموحدة ولن تتم تجزئتها"، ولم يفاجئ تصريح ترامب أي أحد لأن الرئيس الأمريكي سبق وأن اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وفي خضم حديثه اعتبر الرئيس الأميركي أن خطته "قد تكون الفرصة الأخيرة للفلسطينيين للحصول على دولة مستقلة "، وأنه سيسعى للعمل معهم "بشكل متواصل لتحديد أراضٍ مستقبلية للدولة الفلسطينية، بما يشمل نبذهم للإرهاب". Euronews (Ar)

شاهد: مظاهرات منددة ب"صفقة القرن" في بيت لحم والشرطة الإسرائيلية ترد بقنابل الغاز تظاهر مئات الفلسطينيين اليوم الأربعاء في بيت لحم بالضفة الغربية تنديداً بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تحقيق السلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن". وأحرق المتظاهرون العلم الأمريكي بينما ردت الشرطة الإسرائيلية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. وتمنح خطة ترامب الفلسطينيين حكما ذاتيا في مناطق محدودة ومتفرقة من الضفة الغربية وبعض الأحياء على مشارف القدس على ان تحتفظ إسرائيل بسيادتها على مستوطنات بنيت على أراض محتلة. وأعلنت السلطة الفلسطينية رفضها التام لخطة ترامب كما توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر لحشد دعم الجامعة العربية من أجل رفض "صفقة القرن". احتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وأجزاء من هضبة الجولان السوري في الخامس من حزيران/يونيو 1967، وضمت القدس الشرقية في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. Euronews (Ar) 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان مسيحيون عراقيون خائقون من العودة: "داعش" ليس يتيماً Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وأطلق ترامب حملة موسعة على الهجرة بعد توليه السلطة شملت إلقاء القبض على عراقيين مسيحيين يحملون أوامر ترحيل بمنطقة ديترويت بعضهم عاش بالولايات المتحدة لعقود.

وامتنعت سلطات الهجرة في السابق عن ترحيل المهاجرين العراقيين لأن الحكومة في بغداد كانت سترفض استقبالهم. لكن العراق وافق في عام 2017 على قبول المرحلين في إطار اتفاق لرفع اسمه من قائمة حظر السفر التي فرضتها إدارة ترامب.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)