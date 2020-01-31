كرد فعل غير مباشر على منع السلطات المغربية التهريب المعيشي في سبتة المحتلة.. السلطات الإسبانية تشدد المراقبة على السلع المغربية

كرد فعل غير مباشر على منع السلطات المغربية التهريب المعيشي في سبتة المحتلة؛ باشرت السلطات الإسبانية في المدينة المذكورة، تشديد المراقبة على السلع القادمة من المغرب، بحسب وسائل الإعلام الإسبانية.
وقالت الصحيفة الإسبانية “لافانجوارديا” إن السلطات الإسبانية قررت هذه الأيام في عدم السماح بمرور مواد مغربية، مثل مواد الخاصة بالبيناء، تحت ذريعة أنها تفقد للجودة، ولا تطابق المعايير الدولية.
وبحسب الصحيفة المذكورة، فإن السلطات الإسبانية فرضت، أيضا، رسومات جديدة كتطبيق خاص على المواد المغربية المستوردة، كما أبلغت مصالح الضرائب هذا القرار إلى الغرفة التجارية في سبتة، وأعضاء الحكومة المحلية، ووكالة الضرائب للشروع فورا في بدء العمل به.
يشار إلى أن الحكومة المحلية في سبتة المحتلة أبدت انزعاجها من قرار السلطات المغربية بمنع التهريب المعيشي، وتشديد المراقبة على حركة المرور، والتفكير في إنشاء منطقة تجارية حرة في الفنيدق.
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