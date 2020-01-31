وفاة رئيس مجلس المشهد المحلي سابقا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت في قرية المشهد، الليلة الماضية، وفاة رئيس المجلس المحلي سابقا، محمد يوسف حسن عن عمر ناهز 75 عاما. وكان الفقيد قد شغل رئاسة المجلس المحلي لعدة دورات. هذا، وسيشيع جثمانه بعد صلاة العصر اليوم، الجمعة، من بيته الكائن في المشهد للصلاة عليه في مسجد القرية ومن ثم إلى مثواه الأخير إذ سيوارى الثرى في مقبرة القرية.

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