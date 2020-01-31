الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس "كورونا" إلى 213 و 2000 إصابة جديدة

أعلنت السلطات الصحية في الصين عن ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا إلى 213 شخصا وتأكيد 2000 إصابة جديدة في جميع أرجاء البلاد.
ومن المتوقع أن تنشر لجنة الصحة الوطنية الصينية أرقاما جديدة في وقت لاحق الجمعة.من جهة أخرى، قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة إن السلطات في بكين تعكف على تقييم إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ جراء الفيروس.
ولا تزال المدارس والشركات مغلقة في انحاء الصين مع تمديد عطلات اعياد العام القمري الجديد، والتي قاربت على نهايتها، من أجل منع اعداد كبيرة من الناس من التجمع ونشر الفيروس بشكل أكبر
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