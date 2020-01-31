أبو شقرا: لا زيادة بسعر المحروقات على المواطن

أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا أنه "لا زيادة أبداً على أسعار المحروقات مثل ما يشاع، بل إن الجميع متفقون على عدم رفع الأسعار، ولا صفيحة بنزين أكثر من 25 ألف ليرة في الوقت القريب".
ولفت خلال مداخلة إذاعية، إلى أن "الحمل سيتوزع على المستوردين والتجار والمحطات وربما سيقتطع من ضريبة الدولة، وليس على المواطن"، مشيراً إلى أن "الإتفاق سيتم مع وزير الطاقة والمياه بعد نيل حكومة الرئيس حسان دياب الثقة".
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