التحكم المروري: تعطل مركبة اول نفق سليم سلام باتجاه الوسط التجاري

أفادت غرفة التحكم المروري في قوى الأمن الداخلي، عن تعطل مركبة اول نفق سليم سلام باتجاه الوسط التجاري في بيروت، ودراج من مفرزة سير بيروت الثانية يعمل على تسهيل السير في المحلة.
وأشارت أيضاً إلى أن حركة المرور كثيفة من اوتوستراد الرئيس الهراوي باتجاه الاشرفية، وكثيفة أيضاً على طريق العدلية باتجاه المتحف.
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