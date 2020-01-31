رئيس السلفادور أعلن تعليق دخول أشخاص من الصين إلى البلاد

أعلن رئيس ​السلفادور​ نجيب بوكيلة أنّ بلاده علَّقت دخول أشخاص من ​الصين​ إلى أراضيها. وقال: "نأمل في أن يكون هذا إجراء موقّتا".

وأوضح انه "بالنّظر إلى الوضع الناشئ عن الوباء، فإنّ السلفادور تُطبّق حالة طوارئ وقائيّة منذ أسبوع، وهي لم تُسجّل حتّى الآن أيّ إصابة مؤكّدة بالفيروس أو أيّ حالة إصابة محتملة".

يذكر ان ​فيروس كورونا​ المستجدّ أودى بحياة 42 شخصًا إضافيًا في مقاطعة هوبي بوَسط الصين، حسبما أعلنت السلطات الصحّية المحلّية الجمعة. وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للوفيّات في الصين من جرّاء الفيروس إلى 213.