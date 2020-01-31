أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن أوتاوا تفعل "كل ما في وسعها" لدعم الكنديين الذين تأثروا بتفشي فيروس كورونا المستجد في الصين".
ولفت ترودو إلى ان الحكومة تعمل مع شركاء دوليين وتفكر في توصيات منظمة الصحة العالمية لوضع خطة لعودة الكنديين إلى الوطن. وأضاف "هناك عدد من الخطوات للمضي قدما مع السلطات الصينية والمسؤولين القنصليين الكنديين في الصين".
وشدد على انه "نتطلع أولا وقبل كل شيء إلى ضمان سلامة الكنديين في الصين وسلامة الكنديين هنا في أيضا".
كانت هذه تفاصيل خبر ترودو: نعمل كل ما بوسعنا لدعم الكنديين الذين تأثروا بتفشي فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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