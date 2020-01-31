ترودو: نعمل كل ما بوسعنا لدعم الكنديين الذين تأثروا بتفشي فيروس كورونا

أكد رئيس الوزراء الكندي، ​جاستن ترودو​، أن أوتاوا تفعل "كل ما في وسعها" لدعم الكنديين الذين تأثروا بتفشي ​فيروس كورونا​ المستجد في ​الصين​".

ولفت ترودو إلى ان ​الحكومة​ تعمل مع شركاء دوليين وتفكر في توصيات ​منظمة الصحة العالمية​ لوضع خطة لعودة الكنديين إلى الوطن. وأضاف "هناك عدد من الخطوات للمضي قدما مع ​السلطات الصينية​ والمسؤولين القنصليين الكنديين في الصين".

وشدد على انه "نتطلع أولا وقبل كل شيء إلى ضمان سلامة الكنديين في الصين وسلامة الكنديين هنا في أيضا".